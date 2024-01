Wozniacki é eliminada pela russa Maria Timofeeva no Aberto da Austrália

Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo que ficou três anos e meio afastada das quadras e voltou no meio do ano passado depois de ter se tornado mãe de dois filhos, foi eliminada na segunda rodada do Aberto da Austrália pela russa Maria Timofeeva por 1-6, 6-4 e 6-1 nesta quarta-feira (17).

Wozniacki começou bem, vencendo o primeiro set por 6-1 e depois, chegou a ficar em vantagem no segundo set (2-0) e no terceiro (1-0). Mas Timofeeva reagiu nas duas ocasiões e venceu seis games seguidos no set decisivo.

"Estou um pouco sem palavras agora", disse Timofeeva após o triunfo. "Foi uma honra para mim jogar aqui contra Caroline. Entrei no jogo sem quaisquer expectativas, apenas para mostrar do que sou capaz. Aproveitei cada segundo", comemorou a russa.