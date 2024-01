Vice-presidente dos EUA se diz 'assustada' com possibilidade de volta de Trump

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, afirmou nesta quarta-feira (17) estar "muito assustada" com a possibilidade de o ex-presidente republicano Donald Trump voltar ao poder em novembro e fez um apelo para "lutar" contra essa perspectiva.

Essas declarações ecoam as da ex-primeira-dama Michelle Obama, que recentemente disse estar "aterrorizada" com a possibilidade de um segundo mandato de Trump.

Harris, companheira de chapa do presidente Joe Biden para as eleições de novembro, quer mobilizar os jovens, afro-americanos e mulheres, especialmente na defesa do direito ao aborto.

A vice-presidente inicia seu giro no estado de Wisconsin na segunda-feira, coincidindo com o 51º aniversário da decisão "Roe v. Wade", que desde 1973 garantia aos americanos o direito ao aborto, mas que a Suprema Corte revogou em 2022.

Recentemente, Donald Trump disse estar "orgulhoso" do papel que desempenhou ao nomear juízes conservadores que anularam essa jurisprudência.

Após a decisão da Suprema Corte, vários estados conservadores proibiram o aborto voluntário.