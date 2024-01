Trump faz pausa em campanha para assistir a julgamento por difamação em Nova York

Donald Trump fez uma pausa em sua campanha às primárias presidenciais do Partido Republicano para voltar a assistir, nesta quarta-feira (17), ao julgamento por difamação, uma ação da jornalista E. Jean Carroll, que em maio já tinha vencido o ex-presidente em outro caso sobre agressão sexual e difamação.

"Estou aqui porque Donald Trump me agrediu e quando escrevi sobre isso, ele mentiu e atacou minha reputação", disse ao júri a escritora e ex-jornalista de 80 anos, segundo a imprensa que acompanha o julgamento.

"Quero recuperar minha reputação", reforçou, diante do ex-presidente de 77 anos, acompanhado de seus advogados. Na segunda-feira, Trump teve uma vitória esmagadora no primeiro ato das primárias do Partido Republicano no estado de Iowa em sua corrida para voltar à Casa Branca.