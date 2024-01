Três maiores companhias de navegação japonesas suspendem passagens por Mar Vermelho

As três principais companhias de navegação japonesas anunciaram nesta quarta-feira a suspensão de suas rotas pelo Mar Vermelho devido aos ataques dos rebeldes huthis do Iêmen.

Os ataques huthis, que afirmam agir em "solidariedade" com Gaza, levaram inúmeras empresas de transporte a evitar esta rota entre a Ásia e a Europa, por onde anteriormente passava 12% do tráfego marítimo mundial.

Em resposta a estas ações, os Estados Unidos e o Reino Unido têm bombardeado desde sexta-feira posições deste grupo rebelde que controla grande parte do Iêmen.

A situação levantou temores de que a guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza se espalhe por toda a região e afete o comércio em uma das principais rotas marítimas do mundo.

O trânsito alternativo de navios pelo Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, alonga consideravelmente as viagens e, com isso, amplia os prazos de entrega e as taxas de frete.

