Sabalenka segue impressionando e avança sem sustos à 3ª rodada na Austrália

Atual campeã, a tenista bielorrussa Aryna Sabalenka segue impressionando em Melbourne Park e se classificou para a terceira rodada do Aberto da Austrália, ao derrotar a jovem tcheca de 16 anos Brenda Fruhvirtova nesta quarta-feira (17).

Sabalenka, atual número 2 do mundo, fechou o jogo com tranquilidade em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2, em pouco mais de uma hora.

Se na primeira rodada a bielorrussa cedeu apenas um game e eliminou em apenas 53 minutos a belga Ella Seidel, a jovem Fruhvirtova deu um pouco mais de trabalho. Ela conseguiu um 'break' no terceiro game do duelo, mas em nenhum momento chegou a representar um risco.