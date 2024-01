Polícia francesa anuncia seis detenções após roubo de peças da marca Balmain

Seis pessoas foram presas em relação ao roubo de cerca de 50 itens da marca de luxo francesa Balmain em setembro passado, dias antes de seu desfile na Semana de Moda de Paris, disse uma fonte policial nesta quarta-feira (17).

Todos os supostos envolvidos têm cerca de 20 anos e foram detidos nos subúrbios de Paris, confirmou a fonte à AFP, que confirmou informações da revista de moda Elle.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O diretor criativo da Balmain, Olivier Rousteing, revelou nas redes sociais no dia 17 de setembro que um grupo armado havia "sequestrado" uma caminhonete que transportava as peças do aeroporto Charles de Gaulle para a sede da marca em Paris, apenas 10 dias antes de serem apresentadas em seu desfile de moda feminina.