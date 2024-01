Polícia emite ordem de captura contra ex-presidente do Suriname

Autoridades do Suriname emitiram nesta quarta-feira (17) uma ordem de "busca e captura" contra o ex-presidente Dési Bouterse, foragido após ter sido condenado em apelação a 20 anos de prisão pelo assassinato de 15 opositores em 1982. "O promotor-geral da Corte de Justiça do Suriname ordena a busca e captura do condenado" Bouterse, 78 anos, informou a Polícia em sua página na internet. O Ministério Público informou à AFP que "a Interpol também ficará a cargo em nível internacional". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Um alto tribunal ratificou em dezembro a sentença, em um processo que se prolongou por 16 anos no total. O Ministério Público informou ter aceito um pedido da defesa do ex-homem forte do Exército para que cumprisse a pena em uma instituição com cuidados médicos.

"O Ministério Público fixou como data limite de inscrição 16 de janeiro de 2024, às 18h", destaca o texto, que inclui outro dos corréus - um ex-guarda-costas de Bouterse -, também foragido. "Lamentavelmente, não se registraram. Foram visitados em suas residências pela manhã, mas não foram encontrados", acrescenta o documento. O ex-presidente, ainda muito popular no Suriname, está foragido desde sexta-feira, quando deveria ter se entregado para permanecer preso em uma cela construída para ele no Hospital Militar do Suriname. Sua mulher, Ingrid Bouterse, disse, então, que ele não se entregaria, por se tratar de um "processo político", em linha com o que o ex-presidente sempre afirmou. "Estamos dando uma resposta política", afirmou a ex-primeira-dama, insistindo em que seu marido teve concedida uma anistia em 2012, pela execução, em dezembro de 1982, de advogados, jornalistas, empresários e militares presos. A anistia foi uma decisão tomada pelo Parlamento quando Bouterse ainda era presidente, mas isso não impediu a justiça seguir seu curso.

Dési Bouterse chegou ao poder com 34 anos, como sargento-major do Exército. Retirou-se em 1987, sob pressão internacional, mas voltou ao poder em 1990, após um segundo golpe, dessa vez sem derramamento de sangue. Deixou o cargo um ano mais tarde e foi eleito presidente em 2010, governando até 2020.