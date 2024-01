Polícia emite ordem de 'busca e captura' contra ex-presidente do Suriname

As autoridades do Suriname emitiram, nesta quarta-feira (17), uma ordem de "busca e captura" contra o ex-presidente Desi Bouterse, foragido após ter sido condenado em apelação a 20 anos de prisão pelo assassinato de 15 opositores em 1982.

"O promotor-geral da Corte de Justiça do Suriname ordena a busca e captura do condenado" Bouterse, de 78 anos, informou a Polícia em sua página na internet. O ex-homem forte do Exército devia ter se apresentado à prisão na sexta-feira passada.