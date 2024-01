Petróleo fecha com resultados mistos, sustentado por dados da Opep sobre demanda

Os preços do petróleo terminaram de forma mista nesta quarta-feira (17), com pouca variação e sustentados por números encorajadores da Opep sobre a demanda de petróleo.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março recuou 0,52%, para US$ 77,88.

Em contrapartida, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em fevereiro teve um modesto ganho de 0,22%, atingindo US$ 72,56.