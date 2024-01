Pentágono terá painéis solares para impulsionar energias limpas

O Departamento de Energia americano anunciou, nesta quarta-feira (17), que serão instalados painéis solares no telhado do Pentágono, no âmbito de um programa de energias limpas nas instalações federais.

Esta sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos será objeto de melhorias que incluem "painéis solares no telhado, um sistema de bomba de calor com recuperação do calor e painéis solares térmicos para reduzir a dependência dos sistemas de combustão de gás natural e óleo combustível", informou o Departamento de Energia em um comunicado.

As mudanças fazem parte de projetos de energia limpa em 31 instalações pertencentes a divisões como Comércio, Defesa, Energia, Interior e Transportes, segundo o texto.