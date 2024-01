Ons Jabeur é eliminada na 2ª fase do Aberto da Austrália por Andreeva, de 16 anos

A número 6 do mundo, a tunisiana Ons Jabeur, três vezes finalista do Grand Slam, foi eliminada na segunda rodada do Aberto da Austrália, nocauteada por 6-0 e 6-2 pela jovem russa Mirra Andreeva (47ª) em menos de uma hora nesta quarta-feira (noite de terça-feira pelo horário de Brasília).

Jabeur é a segunda tenista do top 10 na competição em Melbourne a ser eliminada precocemente, depois da tcheca Marketa Vondrousova, número 7 do mundo, derrotada em sua estreia, com problemas físicos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Andreeva, já no Top 50 aos 16 anos e disputando seu primeiro Aberto da Austrália, enfrentará a francesa Diane Parry (72ª) ou outra russa, Kamilla Rakhimova (90ª), por uma vaga nas oitavas de final.