Nikki Haley aposta todas as fichas nas primárias de New Hampshire contra Trump

Nikki Haley, de 51 anos, começou a corrida com poucas chances, mas aos poucos conquistou a simpatia de parte dos republicanos, o que lhe permitiu subir nas pesquisas e arrecadar fundos.

A ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU e ex-governadora da Carolina do Sul fará um comício nesta quarta-feira (17) na pequena cidade de Rochester. Donald Trump fará o seu em Portsmouth, uma vila de pescadores.

Nikki Haley, a única mulher da direita que aspira à Casa Branca, concentra seus esforços nas primárias de New Hampshire na esperança de vencer ou, pelo menos, diminuir a vantagem de Donald Trump, o grande favorito dos republicanos para as eleições presidenciais.

Na terça-feira, neste estado do nordeste do país, ela repetiu que estava "muito perto de Donald Trump" nas pesquisas. Uma recente pesquisa da CNN a coloca a alguns pontos dele.

As primárias de New Hampshire estão abertas a eleitores sem filiação a nenhum dos partidos, o que pode beneficiar candidatos considerados menos radicais, como é o caso de Nikki Haley.

O ex-presidente é alvo de vários processos criminais e civis, algo que não parece abalar seus apoiadores. Por enquanto, ele alterna comícios com comparecimentos nos tribunais, como nesta quarta-feira em um julgamento civil em Nova York.

Por isso, na próxima terça-feira, em New Hampshire, ela precisa de uma vitória ou de um resultado melhor que DeSantis, governador da Flórida, para se apresentar como a principal candidata a enfrentar Trump.

Em Iowa, "terminamos com um bom resultado. Era isso que queríamos", disse, referindo-se aos 19% que conquistou neste estado do centro-oeste, onde Trump foi o vencedor com impressionantes 51%.

O governador republicano de Maryland, Larry Hogan, um de seus apoiadores, prevê uma "verdadeira batalha" em New Hampshire para evitar uma vitória de Trump.

"Se ela tiver um bom resultado, se ficar em primeiro ou segundo lugar por pouco em New Hampshire, isso lhe dará o impulso, o entusiasmo e a atenção que a levarão às primárias em seu estado natal da Carolina do Sul, onde talvez possa mudar a dinâmica", declarou Hogan à CNN.