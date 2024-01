Medicamentos para reféns e ajuda humanitária entraram em Gaza, diz Catar

"Nas últimas horas, medicamentos e ajuda humanitária entraram na Faixa de Gaza, em cumprimento ao acordo anunciado" na terça-feira em benefício de civis palestinos e reféns, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al-Ansari, na rede X.

"Os caminhões com produtos farmacêuticos entrarão sem inspeção israelense", disse Musa Abu Marzuk, membro do alto escalão do movimento islamista palestino, no poder em Gaza, na rede X.

Anteriormente, dois aviões catarianos carregados com medicamentos haviam chegado à cidade egípcia de El-Arish, perto da passagem fronteiriça de Rafah, informou o Ministério das Relações Exteriores do Catar.

No entanto, o Cogat, o órgão do Ministério da Defesa de Israel que coordena as "atividades civis" do Exército nos territórios ocupados, disse à AFP que "os cinco caminhões que transportam os medicamentos serão submetidos à inspeção de segurança no ponto de passagem de Kerem Shalom".

"Quando a inspeção terminar, os caminhões entrarão na Faixa de Gaza", detalhou.

Normalmente, a ajuda humanitária vinda do Egito entra pela passagem de Rafah, é revistada pelos israelenses na passagem de Kerem Shalom e retorna a Rafah para ser levada à Faixa de Gaza.