Marfinense Hamed Traoré é emprestado pelo Bournemouth ao Napoli

A mídia italiana estima em 25 milhões de euros (cerca de R$ 134 milhões pela cotação atual) o valor dessa opção de compra aceita pelo Napoli, que atualmente é apenas o oitavo colocado na Serie A após 20 rodadas, com 20 pontos a menos que a líder Inter de Milão.

Em um comunicado, o atual campeão da Itália, que vive uma temporada bem abaixo das expectativas, especifica que o meia-atacante de 23 anos vem por empréstimo até o final da temporada, com opção de compra.

Traoré retornará ao campeonato italiano onde já atuou com a camisa do Sassuolo. Emprestado e depois transferido para o Bournemouth, ele ainda precisa de minutos de jogo.

O meio-campista, que já vestiu a camisa da seleção da Costa do Marfim em nove ocasiões, foi hospitalizado no final de 2023 com malária, não foi convocado pelos 'Elefantes', que disputam em casa a 34ª edição da Copa Africana de Nações.

