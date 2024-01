Juiz ameaça retirar Trump de tribunal onde é julgado por difamação

"O Sr. Trump tem o direito de estar presente aqui", disse o juiz, que discutiu ao longo da manhã com a advogada de Trump, Alina Habba, devido às suas contínuas objeções. No entanto, ele o advertiu: "Esse direito pode ser perdido se ele interromper, conforme me informaram, e se desobedecer às ordens judiciais", de acordo com a imprensa judicial que está presente no julgamento.

Em meio à sua campanha para as primárias do Partido Republicano, Trump compareceu pela segunda vez ao julgamento por difamação movido pela ex-colunista da revista Elle, que exige US$ 10 milhões (R$ 49,3 milhões, na cotação atual) em indenização por danos à sua reputação e carreira.

No auge do movimento #Metoo, a jornalista denunciou em um livro e em um artigo que o então presidente a havia agredido sexualmente em 1996. Trump nega as acusações e afirma que a história do assédio "era completamente falsa" e que Carroll "não era o seu tipo".

"Estou aqui porque Donald Trump me agrediu e quando escrevi sobre isso, ele mentiu e atacou minha reputação", disse ao júri a escritora e ex-jornalista de 80 anos, segundo a emissora CBS.

"Quero recuperar minha reputação", reforçou, diante do ex-presidente de 77 anos, acompanhado de seus advogados. Na segunda-feira, Trump teve uma vitória esmagadora no primeiro ato das primárias do Partido Republicano no estado de Iowa em sua corrida para voltar à Casa Branca.

Este julgamento é o segundo em oito meses em que Carroll enfrenta Trump. Em maio passado, um júri deu razão à colunista e condenou o republicano a lhe pagar US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 25 milhões, na cotação da época) por danos: dois por agressão sexual e três por difamação por outras declarações dadas em 2022. O magnata apelou da sentença.