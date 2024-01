Israel mantém bombardeio a Gaza e Hamas faz novas condições para acordo humanitário

Israel seguiu bombardeando, nesta quarta-feira (17), a Faixa de Gaza, onde se espera a chegada de medicamentos para reféns israelenses e de ajuda humanitária para os habitantes do devastado território palestino, graças a um acordo com o movimento islamista Hamas. Mas quase 24 horas depois do anúncio do acordo, mediado por Catar e França, um dirigente do Hamas apresentou novas condições para o fornecimento dos medicamentos, entre elas impedir que Israel inspecione os caminhões que vão transportá-los. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Um correspondente da AFP informou sobre uma série de ataques aéreos noturnos na cidade de Khan Yunis, no sul da Faixa, e testemunhas reportaram bombardeios perto do hospital Nasser, onde Israel afirma que líderes do Hamas se escondem.

O grupo islamista, no poder em Gaza desde 2007, informou que ao menos 81 pessoas morreram durante a noite no território, onde vivem quase 2,4 milhões de pessoas. Segundo a ONU, a situação em Gaza, em pleno inverno, é "catastrófica". "Minha filha não consegue dormir, sempre me diz que sente frio. Vejam como dormem no chão, não tenho nada para cobri-los", afirma Hanin Aduan, deslocada pelos combates em Rafah, na fronteira com o Egito. A guerra eclodiu em 7 de outubro, com uma incursão de milicianos islamistas que mataram cerca de 1.140 pessoas no sul de Israel, a maioria civis, segundo um balanço da AFP com base em dados israelenses. Também foram sequestradas cerca de 250 pessoas e 132 permaneceram em Gaza, das quais 27 teriam morrido, segundo as autoridades israelenses. Uma centena foi libertada durante uma trégua de uma semana no fim de novembro, em troca da soltura de palestinos presos em Israel. Em represália, Israel lançou uma ofensiva aérea e terrestre que deixou 24.448 mortos, a grande maioria mulheres, crianças e adolescentes, segundo o último balanço do Ministério da Saúde do Hamas.

O Exército israelense anunciou, nesta quarta, a morte de dois soldados, aumentando para 192 suas baixas na Faixa de Gaza.

Na terça-feira, o Catar anunciou que a mediação conjunta com a França permitiu alcançar um acordo "entre Israel e Hamas para entregar remédios (...) aos reféns israelenses em troca do envio de uma carga de ajuda humanitária para os civis da Faixa de Gaza". O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) comemorou o acordo, afirmando que representa "um momento de alívio muito necessário". Uma fonte de segurança egípcia afirmou, na manhã desta quarta, que um avião catari chegou a El Arish, no Egito, "carregado de medicamentos".