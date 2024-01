Huthis reivindicam ataque contra navio dos EUA em frente ao Iêmen

Os rebeldes huthis do Iêmen reivindicaram, nesta quarta-feira (17), a autoria de um ataque contra um navio americano diante da costa da cidade de Áden, horas depois que os Estados Unidos incluíram esse grupo novamente em sua lista de entidades "terroristas".

As forças navais huthis atacaram um barco americano chamado "Genco Picardy" no Golfo de Áden com "vários mísseis", declarou o porta-voz militar Yahya Saree na televisão.

