Girona vai às quartas da Copa do Rei, Osasuna e Valencia são eliminados

O Girona, surpreendente líder da Liga espanhola, se classificou para as quartas de final da Copa do Rei ao vencer o Rayo Vallecano por 3 a 1 no duelo das oitavas de final desta quarta-feira (17). Já o Osasuna, atual vice-campeão deste torneio, e o Valencia tiveram menos sorte, perdendo em casa para a Real Sociedad (2-0) e o Celta de Vigo (3-1), respectivamente. No estádio Montilivi, a estrela da noite foi o veterano uruguaio Cristhian Stuani, de 37 anos, autor de uma dobradinha para o Girona antes dos vinte minutos de jogo. O primeiro gol veio aos 15 minutos, após uma assistência de Cristian 'Portu', e o segundo aos 26 minutos, de pênalti.

Portu voltou a ser o autor do passe para o terceiro gol dos catalães, marcado pelo neerlandês Daley Blind aos 26 minutos. O francês Randy Nteka diminuiu para o Rayo aos 36 minutos, mas o não se mexeu mais ao longo da partida, apesar da insistência dos madrilenhos em tentar voltar ao jogo. Esta vitória permite ao Girona igualar o seu melhor desempenho histórico na Copa do Rei - as quartas de final da temporada 2018-2019 - e se recuperar após a decepção do empate sem gols do último domingo, na casa do lanterna de LaLiga, o Almería. Nas demais partidas desta quarta-feira, se destacou a eliminação do Osasuna, que no ano passado foi vice-campeão da Copa do Rei ao perder a final para o Real Madrid. Desta vez caiu nas oitavas de final, no estádio de Pamplona, diante da Real Sociedad (2-0). Mikel Oyarzabal colocou os 'blanquiazules' em vantagem com um pênalti convertido aos 57 minutos e o gol que garantiu a vitória veio já nos acréscimos (90'+7), quando Brais Méndez perdeu um pênalti mas o rebote sobrou para seu companheiro Mikel Merino, que não perdoou. A primeira penalidade máxima, quase aos 15 minutos, havia sido fatal para o Osasuna não só pelo gol, mas porque além disso o zagueiro Alejandro Catena foi expulso, após o árbitro revisar o vídeo de sua falta cometida sobre Robin Le dentro da área. É a segunda decepção que o Osasuna vive em menos de uma semana, depois da derrota na última quinta-feira nas semifinais da Supercopa da Espanha contra o Barcelona (2-0).

Na primeira partida do dia, o Valencia, oito vezes campeão da Copa do Rei, foi eliminado nas oitavas de final do torneio ao perder em casa por 3 a 1 para o Celta de Vigo, que conseguiu assim a classificação para a próxima fase.

Num jogo único disputado no Mestalla, estádio do Valencia, foi o Celta quem começou de forma mais eficaz, desferindo dois golpes no início da partida com os gols do americano Luca de la Torre (aos 12 minutos) e do grego Anastasios Douvikas (17' de pênalti). Aos 28 minutos, Pepelu marcou para o Valencia, também de penalidade máxima, mas Douvikas voltou a balançar a rede dando tranquilidade aos galegos aos 79 minutos com uma cabeçada certeira após um passe de Luca de la Torre. Douvikas tem sido o grande destaque do Celtic na Copa do Rei, onde já acumula seis gols nesta edição.