Everton vence 'replay' contra o Crystal Palace e avança na Copa da Inglaterra

Em dificuldades na Premier League, o Everton teve enfim uma alegria ao vencer o 'replay' da Copa da Inglaterra contra o Crystal Palace (1 a 0), avançando assim para a quarta fase nesta quarta-feira (17).

Os 'Toffees' receberão no final de janeiro o Luton, outro clube que luta para evitar o rebaixamento na Premier League.

A vitória diante do Crystal Palace foi a primeira do Everton desde 16 de dezembro, contando todas as competições, e o time marcou seu primeiro gol desde 27 de dezembro, num espetacular tiro livre direto do português André Gomes (42').