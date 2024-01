EUA volta a incluir huthis na lista de grupos 'terroristas'

Na terça-feira, o Exército americano destruiu no Iêmen quatro mísseis dos huthis, os quais representavam uma "ameaça iminente" a navios mercantes e militares, de acordo com uma autoridade dos EUA.

Os huthis consideram fazer parte do que chamam de "eixo de resistência" contra Israel, que inclui grupos apoiados pelo Irã, como o palestino Hamas e o libanês Hezbollah.

Os Estados Unidos retiraram os huthis de sua lista de "organizações terroristas" em fevereiro de 2021 para facilitar a resposta a uma grave crise humanitária no Iêmen, um país devastado pela guerra interna e com grande parte do território sob controle do grupo rebelde.

Com uma população de cerca de 30 milhões de habitantes, o Iêmen está atolado em uma das piores crises humanitárias do mundo.