EUA sanciona ex-presidente da Guatemala por corrupção

Os Estados Unidos vetaram a entrada no país do ex-presidente da Guatemala Alejandro Giammattei, por "corrupção significativa", dois dias após a posse tumultuada do seu sucessor, Bernardo Arévalo.

Arévalo e seu partido, Semilla (Semente), tornaram-se alvos de uma perseguição judicial liderada pela procuradora-geral, Consuelo Porras - ratificada no cargo por Giammattei -, quando ele avançou para o segundo turno, em junho.

Giammattei esteve na semana passada em Washington, onde discursou na OEA. Mas não poderá retornar. O governo Joe Biden não o considera "elegível para entrar nos Estados Unidos, devido à sua participação em corrupção significativa", informou nesta quarta-feira (17) o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.