EUA confirma designação do grupo Houthis, do Iêmen, como terroristas globais

Os Estados Unidos confirmaram a designação do grupo Houthis, do Iêmen, como "terroristas globais especialmente designados", após os ataques contra embarcações no Mar Vermelho. Entretanto, a decisão pode ser "reavaliada imediatamente", caso os Houthis cessem os ataques no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, informou a Casa Branca, em nota.

Os ataques "sem precedentes" dos Houthis contra as forças militares dos EUA e embarcações marítimas internacionais "colocaram em risco os soldados americanos, marinheiros civis e nossos parceiros, prejudicando o comércio global e ameaçando a liberdade de navegação", afirmou o assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, no comunicado.

Segundo ele, a designação tem como objetivo impedir o financiamento do terrorismo aos Houthis, restringir ainda mais seu acesso aos mercados financeiros e responsabilizá-los por suas ações. A medida, contudo, será válida somente após 30 dias, para garantir a separação dos recursos de apoio humanitário destinados ao Iêmen.