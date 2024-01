EUA: Biden se reúne com líderes do Congresso, em momento crucial no financiamento à Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convocou os principais líderes do Congresso na Casa Branca para sublinhar as necessidades de segurança da Ucrânia, uma reunião que ocorre num momento crucial, à medida que os senadores se estreitam num acordo de imigração histórico que poderia desbloquear US$ 110 bilhões em ajuda paralisada à Ucrânia, Israel e outros aliados dos EUA.

Mas o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, e outros republicanos aproveitaram o momento com Biden para pressioná-lo a adotar medidas de segurança fronteiriças mais duras.

"Entendemos que há preocupação com a segurança e a soberania da Ucrânia", disse Johnson aos repórteres após a reunião, que durou mais de uma hora. "Mas o povo americano tem as mesmas preocupações sobre a nossa própria soberania interna e a nossa segurança e a nossa proteção".