Estado do Maine adia decisão de vetar Trump das primárias

O tribunal superior do Maine, no nordeste dos Estados Unidos, disse, nesta quarta-feira (17), que não ponderaria sobre a decisão da máxima autoridade eleitoral estadual de vetar Donald Trump das primárias presidenciais neste estado, à espera de que a Suprema Corte do país se pronuncie sobre um caso similar no Colorado.

Vários estados cogitam a possibilidade de excluir Trump da disputa pela indicação presidencial no Partido Republicano por seu papel na invasão do Capitólio, realizada por seus simpatizantes em 6 de janeiro de 2021.

Agora, caberá à Suprema Corte do país se pronunciar sobre a decisão no Colorado, cuja data ainda não está definida.