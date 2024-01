Em plena corrida pelas primárias, Trump volta hoje aos tribunais

Um dia depois de sua contundente vitória em Iowa, Donald Trump começou, na terça-feira (16), a cortejar os eleitores do estado de New Hampshire, mas, nesta quarta (17), volta para Nova York, onde comparecerá a uma audiência judicial de um caso de difamação apresentado por uma jornalista que já conseguiu derrotá-lo em outro processo no ano passado.

"Cedo esta manhã (quarta-feira) irei a uma caça às bruxas de Biden", disse Trump a uma multidão na localidade de Atkinson, em New Hampshire, estado do nordeste dos Estados Unidos, onde acontecem as próximas primárias republicanas em 23 de janeiro.

"Voltarei para Nova York esta tarde e amanhã pela manhã irei a um desses falsos casos. Esse é meu calendário para os próximos quatro ou cinco dias", disse o ex-presidente.