Em Davos, primeiro-ministro da Espanha pede 'cessar-fogo' global e critica neoliberalismo

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, clamou por maior intervenção global nas tensões geopolíticas ao redor do mundo, com destaque para os conflitos em Gaza e na Ucrânia, e exigiu um cessar-fogo mundial. Segundo ele, as economias desenvolvidas devem pressionar os países para avançarem em negociações de paz.

"É preciso criar um Estado Palestino, e a comunidade global precisa tratar esta questão com mais respeito", afirmou, ao destacar que uma escalada do conflito coloca em risco toda a cadeia de abastecimento mundial. "A estabilidade do mundo está sendo decidida agora, e não estamos fazendo nada", disse.

O primeiro-ministro também criticou o que ele chamou de "corrente de neoliberalismo", que ameaça o progresso comum, e precisa ser observada com cautela neste ano, visto que mais da metade da população global vai às urnas em mais de 70 países.