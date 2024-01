Diana Salazar, a procuradora-geral que luta contra a 'narcopolítica' no Equador

Ela não é adivinha, mas a procuradora-geral Diana Salazar, de 42 anos, antecipou, semanas antes, uma das piores investidas do narcotráfico no Equador. "Que o país esteja preparado", anunciou ela, após remover as fibras mais sensíveis das máfias e seus tentáculos no poder. "A resposta a esta operação será, certamente, uma escalada de violência", continuou ela, sem hesitar, em 14 de dezembro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Diana acabava de revelar a investigação "Metástase", descrita como a pedra fundamental da "narcopolítica" no Equador. Existe uma "profunda decomposição estrutural que é galopante no país (...) Um sistema consumido pelo câncer da corrupção", acrescentou.

Juízes, políticos, procuradores, policiais, um ex-diretor da autoridade penitenciária e muitos outros membros de altos escalões do poder foram acusados de beneficiar organizações criminosas em troca de dinheiro, ouro, prostitutas, apartamentos e luxos. Com mão de ferro, a primeira mulher negra a chegar à chefia do Ministério Público desvendou a trama, depois de escrutinar milhares de chats e registros de chamadas telefônicas de um temido chefão do tráfico assassinado na prisão, em outubro passado, durante um motim. Desde então, em suas poucas aparições públicas, ela usa colete à prova de balas e anda protegida por um robusto esquema de segurança. "Digo com nome e sobrenome (...) agora, venham me matar", afirma, em tom de desafio, durante uma audiência, quando pediu a prisão de oito novos suspeitos. Em 7 de janeiro, a previsão de Salazar se tornou realidade. Ao longo de uma semana, os narcotraficantes colocaram em xeque o Estado equatoriano, fazendo centenas de reféns nas prisões e lançando ataques com explosivos, agressões armadas à imprensa e tiroteios, em uma onda de violência que deixou cerca de 20 mortos. Diana Salazar nasceu em junho de 1981 em Ibarra, no norte andino, conhecida como a Cidade Branca, com cerca de 160.000 habitantes. Em entrevista à imprensa local, contou que sua mãe, psicóloga, criou quatro filhos sozinha.

Estudou Ciência Política, tem doutorado em Jurisprudência e vários diplomas em direitos humanos e proteção de pessoas afrodescendentes. Em 2011, tornou-se procuradora local. Chegou ao cargo máximo em 2019 e, um ano depois, processou o popular ex-presidente Rafael Correa (2007-2017) por corrupção, recomendando a pena máxima de oito anos. Condenado e exilado na Bélgica, de vez em quando lança-lhe ataques. "Diana Salazar é tão desastrada que ela mesma mostra isso", escreveu o ex-presidente na rede X em 8 de janeiro.

"Em minha escala de valores, não está contactar, ameaçar, nem conversar com condenados nem com foragidos da Justiça", rebateu a procuradora-geral. Salazar tinha acabado de ligar para o então vice-presidente de Correa, Jorge Glas, para entregar sua versão em uma investigação por peculato em obras públicas contratadas após um terremoto em 2016. Glas se refugiou na embaixada mexicana em Quito, e a Justiça ordenou sua prisão preventiva, a pedido da procuradora. Alguns criticam-na por investir contra Correa e não avançar em outras investigações relevantes. Outros defendem-na. "Eu a descreveria como uma mulher com coragem, com talento e com determinação", disse o ex-procurador-geral Gustavo Medina à AFP.