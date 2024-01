Controvérsia na Espanha por concessões migratórias a partido que Sánchez acusou de 'xenofobia'

As concessões migratórias do presidente do governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, a um partido separatista catalão, o qual acusou de "xenofobia" no passado, provocaram uma tempestade política e mostraram a fragilidade do apoio que o mantém no poder.

Na primeira grande votação no Congresso desde que foi reeleito para um novo mandato em novembro, Sánchez teve de chegar a um acordo na última quarta-feira com o Juntos pela Catalunha (Junts per Catalunya, JxCat) para aprovar dois projetos-chave. Um deles é um pacote de ajuda social contra a inflação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em troca da abstenção dos sete deputados do partido do separatista catalão Carles Puigdemont, o que permitiu a aprovação dessas propostas, Sánchez prometeu transferir competências migratórias para a região da Catalunha.