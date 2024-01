Comunicado do Business Wire :Timeline

A Timeline, empresa de biotecnologia especialista em saúde do consumidor, que está na vanguarda do desenvolvimento de soluções inovadoras para o envelhecimento saudável e a longevidade, anunciou hoje que arrecadou CHF 56 milhões (USD 66 milhões) em uma rodada de financiamento da série D com excesso de ofertas. Isso representa um marco significativo para a empresa e inclui investimentos estratégicos de dois líderes da indústria global, L'Oréal e Nestlé. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240117703657/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Timeline Longevity Products (Photo: Timeline)

A rodada de financiamento foi liderada pelo BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development [Oportunidades de Negócios para o Desenvolvimento da L'Oréal]), fundo de capital de risco para inovação estratégica do L'Oréal Groupe, ressaltando a confiança dos investidores na tecnologia proprietária da empresa, Mitopure®, para ajudar as pessoas a viverem uma vida mais longa. A Mitopure® conta com mais de 15 anos de pesquisas e é clinicamente comprovada quanto a apontar para uma trajetória importante da longevidade celular, por meio da reciclagem e renovação da potência dentro das células, a mitocôndria. Uma função mitocondrial ideal é essencial para a manutenção da energia celular, que sustenta a força muscular, a cognição, a resiliência imunológica, a vitalidade da pele e fornece outros importantes benefícios, oferecendo uma abordagem abrangente à promoção da expectativa de saúde. O apoio desses líderes da indústria e os fundos arrecadados serão usados para tornar a Timeline uma marca líder em saúde do consumidor voltada para a longevidade através da expansão da ciência, categorias de produtos e mercados nos setores de alimentação, beleza e saúde. "Esta colaboração estratégica reflete a abordagem multidimensional de grande avanço que sempre acreditamos ser necessária para fazer avanços significativos para a longevidade e para a expectativa de saúde", afirmou Patrick Aebischer, cofundador e presidente da Timeline "Quero agradecer à L'Oréal, à Nestlé e aos nossos investidores de longa data por seu compromisso com soluções de longevidade baseadas no mais alto nível da ciência". "Longevidade é sobre viver com mais saúde por mais tempo, e a L'Oréal trabalha há uma década para entender e prever o que isso significa para a beleza", afirmou Barbara Lavernos, vice-CEO e responsável por Pesquisas, Inovação e Tecnologia da L'Oréal. "Longevidade é uma nova definição de beleza, na interseção de diferentes disciplinas científicas, desde a decodificação de marcadores biológicos até a análise da exposição externa. Nosso investimento na Timeline é empolgante por seu potencial no que diz respeito a transpor os principais sinais da longevidade à saúde da pele e à beleza". "Investimos na Timeline desde 2019 e continuamos muito impressionados com a equipe e atestamos o potencial exponencial da tecnologia Mitopure para a nutrição a fim de ajudar as pessoas a envelhecerem melhor", afirmou Anna Mohl, CEO da Nestlé Health Science. "Estamos empolgados por ter a L'Oréal como uma investidora e parceira estratégica para levar esta tecnologia a novos patamares e ampliar suas aplicações". Sobre a Timeline

Play

A Timeline (empresa controladora: Amazentis) é uma empresa suíça pioneira em ciências da saúde e comprometida em revolucionar o setor da longevidade com seu ingrediente proprietário inovador e clinicamente comprovado, Mitopure®. Oferecendo uma abordagem abrangente à saúde celular, a Timeline incorpora os benefícios do Mitopure nos seus suplementos nutricionais da próxima geração e produtos tópicos para a saúde da pele. Com mais de uma década de expertise em pesquisas sobre a ciência do envelhecimento, a Timeline busca ampliar os limites da expectativa de saúde humana, contribuindo para um futuro onde todos possam viver vidas mais longas e mais saudáveis. A empresa conta com mais de 15 anos de pesquisas realizadas por cientistas eminentes, vários estudos clínicos e mais de 50 patentes, e a Nestlé Health Science é investidora desde 2019. Mais informações em www.timelinenutrition.com. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240117703657/pt/ Contato