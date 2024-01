Comunicado do Business Wire :Sims Limited

O papel fundamental que a Sims Limited desempenha em apoio à descarbonização global é refletido na reciclagem de aproximadamente 8 milhões de toneladas de metais ferrosos e não ferrosos proprietários no ano fiscal de 2023, o que ajudou seus clientes a evitar cerca de 11,6 milhões de toneladas de CO 2 -e usando materiais reciclados em vez de brutos.

A Sims Limited teve um desempenho positivo em relação às suas metas internas de sustentabilidade no ano fiscal de 2023, incluindo avanços significativos em suas metas climáticas, alcançando 100% de eletricidade renovável em seus negócios operados na América do Norte. Esse ano também foi mais seguro registrado, pelo terceiro ano consecutivo, o que destaca ainda mais a liderança em sustentabilidade da Sims Limited.

Sobre o índice Corporate Knights Global 100

O índice Global 100 é um ranking anual das 100 empresas mais sustentáveis do mundo criado pela Corporate Knights, uma Empresa B independente de mídia e pesquisa. Todas as empresas de capital aberto com mais de US$ 1 bilhão em receita são avaliadas em relação a 25 indicadores-chave de desempenho que abrangem gestão de recursos, gestão de funcionários, gestão financeira, receita e investimento sustentáveis e desempenho de fornecedores. Somente as empresas que tornam as soluções sustentáveis uma parte central de suas ofertas de negócios e alocam investimentos significativos para reduzir suas pegadas de carbono alcançam essa classificação. Para conferir a lista completa do Global 100 de 2024, acesse o site da Corporate Knights .

Mais informações sobre as metas e desempenho em sustentabilidade da Sims Limited estão disponíveis no site da empresa, www.simsltd.com .

Sobre a Sims Limited

Fundada na Austrália em 1917, a Sims Limited é líder global em reciclagem de metais e na oferta de soluções circulares de tecnologia. Com mais de 4.000 funcionários globalmente, a empresa opera mais de 280 instalações em 14 países. A Sims Limited desempenha um papel vital ao ajudar a aumentar a circularidade e a descarbonização, fornecendo materiais reciclados e produtos reutilizados. As ações ordinárias da empresa estão listadas na Bolsa de Valores Australiana (ASX: SGM), e suas American Depositary Shares são cotadas no mercado de balcão nos Estados Unidos (USOTC: SMSMY). O objetivo da empresa de criar um mundo sem desperdício para preservar nosso planeta é o que impulsiona sua constante inovação e liderança na economia circular. Para mais informações, acesse www.simsltd.com .