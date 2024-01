Comunicado do Business Wire :Saudi EXIM Bank

O Saudi EXIM Bank assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com o U.S. EXIM, com foco na promoção de uma colaboração abrangente, no fortalecimento dos laços econômicos e no avanço das relações comerciais entre as duas nações. Esse MoU foi assinado à margem do Fórum de Minerais do Futuro de 2024, realizado em Riad, na Arábia Saudita, de 9 a 11 de janeiro. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240116068643/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Saudi EXIM and U.S. EXIM MoU exchange during the Future Minerals Forum (Photo: AETOSWire)

O MoU também busca fomentar o comércio bilateral e fortalecer os laços econômicos entre os dois países. O MoU delineia um quadro para cooperação, colaboração e compartilhamento de experiência e recursos entre ambas as entidades. Por intermédio deste acordo, o Saudi EXIM e o U.S. EXIM buscam facilitar o financiamento do comércio, apoiar as exportações e promover oportunidades de investimento nos principais setores. O MoU também promove o compartilhamento de conhecimento e informações, desenvolvimento de capacidades e troca de melhores práticas, aprimorando, em última instância, a competitividade e o crescimento de empresas tanto na Arábia Saudita quanto nos Estados Unidos. A assinatura do MoU faz parte da iniciativa do banco de estabelecer princípios norteadores para melhorar a cooperação e as relações comerciais no mercado dos EUA. Essa iniciativa se concentra na facilitação da exportação e importação de produtos e serviços, na troca de informações e conhecimentos especializados e na oferta de suporte relacionado a linhas e facilidades de crédito. Essas iniciativas visam reforçar a presença das exportações sauditas não petrolíferas nos mercados globais, alinhando-se aos objetivos da Visão 2030 do Reino e aumentando sua contribuição para o produto interno bruto. Na ocasião, Sua Excelência Engenheiro Saad Al-Khalb, CEO do Saudi EXIM Bank, enfatizou que a assinatura deste acordo faz parte do compromisso do banco em contribuir para acelerar o crescimento econômico global. Isso envolve o fortalecimento das relações comerciais e o aprimoramento da eficiência das atividades de exportação e importação nos mercados globais. Al-Khalb destacou as sólidas bases de cooperação e interesses compartilhados nas relações bilaterais entre o Reino da Arábia Saudita e os Estados Unidos da América. Ele expressou o compromisso do banco com a colaboração contínua para alcançar objetivos econômicos comuns, ampliar a cooperação comercial e de investimento, e capitalizar oportunidades promissoras, principalmente em setores estratégicos delineados pela Visão 2030 do Reino, como mineração, petroquímica, manufatura, energia renovável, turismo, serviços financeiros, saúde, entre outros. A presidente do Conselho de Administração e presidente do U.S. EXIM, Reta Jo Lewis Esq. comentou: "Estamos entusiasmados por termos assinado com sucesso um MoU bilateral com o Saudi EXIM. Esse marco abre caminho para uma colaboração mutuamente benéfica entre nossos respectivos bancos. O relacionamento entre a Arábia Saudita e os EUA sempre foi estrategicamente importante e nosso objetivo é aprimorar e solidificar ainda mais esse vínculo." O Saudi EXIM Bank está ativamente empenhado em estabelecer parcerias estratégicas para melhorar a eficiência do sistema de exportação e importação, facilitando as trocas comerciais com os mercados regionais e globais. O banco dedica-se a incentivar oportunidades de comércio e investimento para exportadores sauditas em diversos setores. Seu foco principal está na fomentação de parcerias internacionais para impulsionar o desenvolvimento e a diversificação das exportações sauditas não petrolíferas, aumentando sua competitividade global. Fonte:AETOSWire

