Comunicado do Business Wire :NTT DOCOMO, INC.

A NTT DOCOMO, INC. anunciou hoje que revelará um série de tecnologias pioneiras entre um total de 31 tecnologias inovadoras para a evolução do 5G, o 6G, a IA generativa e muito mais durante a docomo Open House'24, uma exposição de avanços tecnológicos de última geração que acontecerá em Tóquio, nos dias 17 e 18 de janeiro.

Largura de banda subterahertz para comunicação de ultra-alta capacidade acima de 100 GbpsTecnologias de última geração, como transmissões de extrema alta velocidade acima de 100 Gbps, juntamente com a IA, serão implantadas para atender aos requisitos avançados do 6G no futuro próximo. Como um exemplo, a DOCOMO lançará uma nova infraestrutura de comunicação para aproveitar larguras de banda subterahertz para a integração do espaço físico e do espaço cibernético. https://docomo-openhouse24.smktg.jp/public/session/view/97

FEEL TECH® para o compartilhamento de percepções sensoriais por meio de uma plataforma de human-augmentation (aprimoramento humano)FEEL TECH® é a primeira tecnologia do mundo para compartilhamento de sensações gustativas entre indivíduos por meio de uma plataforma móvel de human-augmentation (aprimoramento humano) da DOCOMO. Espera-se que seja utilizada no metaverso, assim como em filmes e animações, para incorporar as expressões de gosto no conteúdo extremamente rico que as pessoas experimentarão com uma sensação de presença imersiva. https://www.docomo.ne.jp/english/info/media_center/pr/2023/1221_00.html https://docomo-openhouse24.smktg.jp/public/session/view/76

Tecnologia de rede para áreas não terrestres, incluindo ar, mar e espaçoNo futuro, as redes que incorporam estações em plataformas de alta altitude (HAPs), terão apoio para comunicações de desastres, conectividade de navios e drones, além de comunicações em áreas montanhosas e remotas. A exposição apresentará as tecnologias mais recentes para HAPS de redes não terrestres (NTN) e drones subaquáticos para cobertura móvel além do alcance das áreas da rede terrestre convencional, desde mares remotos até o espaço de órbita baixa. https://www.docomo.ne.jp/english/info/media_center/pr/2023/1207_00.htmlhttps://docomo-openhouse24.smktg.jp/public/session/view/101

Fatiamento de nuvem de última geração e 5GC na AWS para atender às necessidades específicas da redeA adaptação de redes para atender a requisitos específicos de qualidade de serviço permanece sendo um desafio. Esta solução inovadora combina a orquestração de ponta a ponta, visualização e monitoramento de OoS e o 5G Core da AWS para proporcionar qualidade de rede flexível para locais e cenários de tempo específicos. Ao integrar a nuvem, a eficiência energética e a qualidade de rede sob demanda, a solução ajudará a concretizar redes altamente sustentáveis. https://docomo-openhouse24.smktg.jp/public/session/view/69

Aplicativo 5G para atender a diversas necessidades móveis em ambientes industriaisA adoção do 5G no setor industrial ainda é limitada. A implementação mais extensa do 5G no mundo industrial necessitará de uma análise abrangente e verificação multidimensional que possam atender às diversas necessidades móveis e aos ambientes. A DOCOMO desenvolveu um simulador avançado, ainda que portátil, que facilita a visualização das características de transmissão sem fio do 5G e os efeitos da interferência eletromagnética no ambiente industrial exclusivo de cada cliente. https://docomo-openhouse24.smktg.jp/public/session/view/107

IA generativa