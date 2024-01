Comunicado do Business Wire :NIQ

A aliança supera barreiras históricas para aproveitar dados offline de comportamento de compra do consumidor para FMCGs. Os clientes podem usar os dados da NielsenIQ como um "Público Semente" para criar segmentos de público-alvo precisos com base em demografia e comportamento de compra de FMCG. Os principais destaques desta colaboração incluem:

A NielsenIQ, líder global em medição e análise de dados, anuncia um acordo com a empresa de soluções de marketing da TransUnion (NYSE: TRU), TruAudience®, para conectar os dados de consumidores da NielsenIQ com os espaços de identidade dos parceiros para modelagem de audiência. Essa iniciativa cooperativa aproveita os dados primários da NielsenIQ sobre compras de bens de consumo rápido (FMCG) e a Resolução de Identidade da TransUnion para conectividade de dados, a fim de ajudar as empresas de mídia e AdTech a criar campanhas impactantes com segmentos de público informados pelas compras dos consumidores.

-- Durabilidade por meio da depreciação de dados: Os dados de transações não são afetados pela depreciação de dados e, quando combinados com a identidade off-line robusta fornecida pelo gráfico de identidade da TransUnion, oferecem um caminho para a segmentação à medida que os cookies e as IDs de anúncios móveis desaparecem.

-- Escala global e acessibilidade: A NielsenIQ é a única empresa global que fornece dados nessa escala. Por meio de sua Full View?, as empresas de mídia e AdTech obtêm acesso contínuo a dados primários de valor inestimável, transformando suas capacidades de segmentação de público.

"A NielsenIQ pode capacitar empresas de mídia e adtech a atender melhor as marcas FMCG com as informações mais abrangentes e acionáveis disponíveis", disse Brett Jones, vice-presidente-sênior (SVP), chefe global de Parcerias e Novas Verticalidades, NielsenIQ. "Ao unir forças com a TransUnion para conectar nossos dados às plataformas de mídia, estamos na vanguarda da redefinição do futuro do direcionamento de público, oferecendo soluções centradas em privacidade e abrindo caminho para campanhas mais impactantes e bem-sucedidas."

Usando a identidade da TransUnion, as empresas de mídia podem relacionar os dados da NielsenIQ à sua própria visão de identidade e começar a criar públicos. Em um mercado que se move em direção às Redes de Mídia de Varejo, essa colaboração capacita empresas de Mídia e AdTech a oferecer direcionamento de alto desempenho na web aberta.

"Nossa parceria estratégica com a NielsenIQ possibilita que os profissionais de marketing de FMCG e as empresas de mídia ofereçam experiências personalizadas como se tivessem os dados primários das redes de mídia de varejo", disse Julie Clark, vice-presidente sênior da vertical de mídia e entretenimento da TransUnion. "Juntos, estamos moldando um cenário de publicidade com visão de futuro que prioriza a relevância, a eficácia e a privacidade do consumidor."

Para saber mais sobre o compromisso inabalável da NielsenIQ com a privacidade de dados e o acesso ao seu tesouro de dados primários, visite https://nielseniq.com/global/en/landing-page/media-adtech-hub/. Para uma compreensão mais profunda das soluções de marketing TruAudience da TransUnion, acesse https://www.transunion.com/solution/truaudience.