Comunicado do Business Wire :McAfee Corp.

Para ajudar a reduzir as preocupações e ansiedades relacionadas à IA sobre segurança de dados, os proprietários de pequenas empresas precisam de IA para vencer a IA. Essa tecnologia de ponta pode trabalhar a seu favor para protegê-los proativamente em tempo real, antes mesmo que eles saibam que foram alvos. Por exemplo, a tecnologia orientada por IA por trás do McAfee Scam Protection da McAfee, bloqueia proativamente links perigosos que aparecem em mensagens de texto, mídias sociais ou navegadores da Web e permite que os usuários interajam com mensagens de texto, leiam e-mails e naveguem na Web com tranquilidade e segurança.

Esses ciberataques têm um impacto significativo nas finanças, na confiança do cliente e na eficiência operacional das pequenas empresas, causando a perda de dados do cliente (38%), senhas (34%) ou outros arquivos (34%). Muitos desses ataques (43%) foram causados por alguém que baixou acidentalmente malware ao clicar em um link de phishing e/ou abrir um anexo malicioso.

Para uma pequena empresa, mesmo um único incidente cibernético pode ser devastador para o resultado final. Dos proprietários de pequenas empresas que sofreram um ciberataque, 61% perderam mais de $10.000 lidando com o ataque. Além disso, mais da metade (60%) dos proprietários de empresas e tomadores de decisões de TI indicaram que o ciberataque em seus negócios teve um impacto físico ou mental sobre eles e/ou seus funcionários ou colegas. Em 58% dos casos, a empresa perdeu mais de uma semana de tempo valioso lidando com problemas de TI devido ao ataque.

O estudo, realizado em colaboração com a Dell Technologies, revela que a cibersegurança é uma das maiores preocupações das pequenas empresas no mundo inteiro, com 73% das organizações afirmando que esse é um de seus maiores riscos ou vulnerabilidades. E esses temores são justificados. Os dados mostram que os ciberataques ou ciberataques estão aumentando, já que 44% das pequenas empresas sofreram um ciberataques e 17% sofreram mais de um. Para 67% das organizações que sofreram um ciberataque, o incidente ocorreu nos últimos dois anos, o que indica que a ameaça do cibercrime se tornou mais predominante.

Recursos para a defesa digital das pequenas empresas

Em um mundo on-line cada vez mais complexo, a necessidade de recursos e produtos para ajudar os proprietários de pequenas empresas e seus funcionários a se manterem informados e protegidos online nunca foi tão grande.

A Proteção Empresarial da McAfee é uma solução abrangente de segurança criada especificamente para os proprietários de pequenas empresas garantirem proteção completa para funcionários, dados, dispositivos e conexões on-line. Lançado em colaboração com a Dell Technologies no ano passado, o software ajuda os clientes de pequenas empresas a ficarem à frente de ameaças cibernéticas e vulnerabilidades com segurança premiada, monitoramento de identidade na dark web, VPN, proteção web para navegação segura e muito mais. Além dos recursos de segurança, o McAfee Business Protection também foi projetada para ser extremamente intuitiva e fácil de usar, com proteções automatizadas, alertas oportunos e interface de usuário simples.

"Compreendemos as vulnerabilidades e os riscos que os proprietários de pequenas empresas enfrentam, e estamos comprometidos em fornecer a eles soluções líderes em proteção online que permitam que eles façam o que fazem de melhor e que nós façamos o que fazemos de melhor - proteger você, seus dados e seus clientes", disse Pedro Gutierrez, vice-presidente-sênior de Vendas da McAfee.

Além disso, para ajudar a educar os profissionais de pequenas empresas sobre o crescente cenário de ameaças cibernéticas e equipá-los com dicas para manter seus dados, funcionários, clientes e meios de subsistência seguros, a McAfee e a Dell prepararam um guia de recursos gratuito para pequenas empresas.

Sobre o Estudo Global sobre Pequenas Empresas da McAfee e da Dell

A pesquisa reflete as respostas de 700 proprietários de empresas e profissionais de TI. Os entrevistados eram da alta gerência ou tomadores de decisões de TI que trabalhavam em uma organização com menos de 250 funcionários. Os entrevistados vieram de 6 países: EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Japão e Austrália.

