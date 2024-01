Comunicado do Business Wire :LTIMindtree

"Nosso forte desempenho operacional em um trimestre que costuma ser fraco diz muito sobre a resiliência da organização em meio aos contínuos desafios macroeconômicos. O trimestre apresentou uma receita de US$ 1,08 bilhão, um crescimento anual de 3,5% em termos de dólares, uma margem EBIT de 15,4%, um aumento anual de 150 bps, e uma margem PAT de 13%, um aumento anual de 140 bps.Registramos nosso maior fluxo de pedidos de todos os tempos, no valor de US$ 1,5 bilhão, representando um aumento de 21% em relação ao ano anterior, e nossas sólidas métricas de fluxo de caixa nos ajudaram a ultrapassar INR 10 bilhões em caixa e saldo de investimentos. Esses indicadores nos dão confiança para seguir no nosso caminho rumo ao sucesso com a entrada de um novo ano."

-- Em rupia indiana:

- Receita de Rs 2,6 trilhões (crescimento de 8,7%)

- Lucro líquido de Rs 34,8 bilhões (crescimento de 5,7%)

Outros destaques:

-- Clientes:

- 739 clientes ativos em 31/12/2023

- Mais 5 clientes que superam os US$ 5 milhões em relação ano anterior, totalizando 149

- Mais 8 clientes que superam os US$ 10 milhões em relação ano anterior, totalizando 89

- Mais 3 clientes que superam os US$ 20 milhões em relação ano anterior, totalizando 40

- Mais 1 cliente que supera os US$ 50 milhões em relação ano anterior, totalizando 12

-- Força de trabalho:

- 82.471 profissionais em 31/12/2023

- A perda de pessoal nos últimos 12 meses foi de 14,2%

Vitória do negócio

-- Um líder mundial em design, engenharia e entrega de instalações personalizadas para indústrias de alta tecnologia selecionou a LTIMindtree como sua parceira estratégica favorita em sua jornada de transformação digital nos próximos cinco anos. A LTIMindtree vai impulsionar a transformação em todo o panorama tecnológico por meio de vários serviços que incluem migração para nuvem, serviços ao usuário final, segurança e desenvolvimento e suporte de aplicativos.

-- Um importante produtor de petróleo e gás com sede nos EUA selecionou a LTIMindtree como sua parceira estratégica para serviços de tecnologia de ponta a ponta. Como parte da parceria, a LTIMindtree prestará serviços em vários portfólios baseados em valor, abrangendo soluções, plataformas e operações digitais.

-- Uma corporação multinacional de mídia de massa escolheu a LTIMindtree como sua parceira preferencial de transformação da ServiceNow. Esse compromisso ajudará a liberar o valor de seus investimentos na ServiceNow, melhorar o retorno sobre o investimento e impulsionar a eficiência de custos.

-- Um grande produtor de energia com sede nos EUA expandiu seu escopo de serviços gerenciados de infraestrutura com a LTIMindtree.

-- Uma empresa mundial de tecnologia de serviços financeiros escolheu a LTIMindtree para suas iniciativas de desenvolvimento de produtos.

-- Uma empresa de serviços públicos no Oriente Médio continua fortalecendo sua relação com a LTIMindtree ao assinar outro acordo de três anos onde a LTIMindtree vai apoiar sua jornada de transformação, identificando áreas de expansão e otimizando o panorama tecnológico.

Parcerias

-- A LTIMindtree recebeu o prêmio "Global Partner of the Year" de Sustentabilidade da #AWS no #reinvent2023 pelo impacto comercial criado para um dos seus principais clientes de serviços públicos - o que lhes permitiu reduzir mais de 2 milhões de toneladas métricas de emissões de carbono. Esse reconhecimento acentua a LTIMindtree como uma organização consciente, futurista e sustentável, comprometida com uma visão inclusiva, crescimento compartilhado e criação de valor positivo com nossas partes interessadas.

-- A LTIMindtree foi homenageada com o prêmio "Partner on Boomi" no Boomi World Tour. Esse reconhecimento endossa a profunda experiência da LTIMindtree para fornecer ambientes integrados, automação de energia e permitir a tomada de decisões baseada em dados para oferecer aos seus clientes em comum os melhores resultados de negócios.

Reconhecimentos

-- A LTIMindtree foi nomeada "Global Future 50 Company" pela revista Fortune em sua última edição, sendo a única empresa de serviços de TI a figurar na lista.

-- A LTIMindtree se posicionou como líder na avaliação PEAK Matrix® 2024 de serviços de nuvem em seguros do Everest Group.

-- A LTIMindtree foi reconhecida como líder e estrela em preparação de talentos para serviços de TI de próxima geração PEAK Matrix 2023 do Everest Group.

-- A LTIMindtree foi reconhecida como líder na avaliação PEAK 2023 de serviços de empréstimo do Everest Group.

-- A LTIMindtree foi reconhecida no relatório "The Application Modernization and Migration Services Landscape, Q4 2023" da Forrester.

-- A LTIMindtree foi entrevistada para o relatório da Forrester de novembro de 2023, "Layers, Gates, Pipes, And Loops: A GenAI Application Architecture".

-- A LTIMindtree foi reconhecida no "The Continuous Automation and Testing Services Landscape, Q4 2023" da Forrester.

-- A LTIMindtree foi reconhecida no "The Microsoft Business Applications Services Landscape, Q4 2023" da Forrester.

-- A LTIMindtree foi reconhecida como empresa inovadora no HFS Horizons: Generative Enterprise Services Horizons.

-- A LTIMindtree foi reconhecida como empresa inovadora no HFS Horizons: prestadores de serviços de ciências biológicas 2023.

-- A LTIMindtree se posicionou como empresa inovadora na indústria de Varejo e Bens de Consumo Embalados (CPG) da HFS Horizon em 2023.

-- A LTIMindtree se posicionou como Rising Star em ISG Supply Chain Services 2023.

-- A LTIMindtree se posicionou como uma grande concorrente na avaliação PEAK Matrix® 2023 dos serviços de segurança na nuvem do Everest Group.

-- A LTIMindtree foi reconhecida como uma grande concorrente na avaliação PEAK Matrix® 2023 - América do Norte dos serviços de experiência interativa digital (IX) do Everest Group.

-- A LTIMindtree foi reconhecida como uma grande concorrente na avaliação PEAK Matrix® 2023 dos serviços de inteligência artificial (IA) do Everest Group.

-- A LTIMindtree foi reconhecida como uma das principais concorrentes na avaliação PEAK 2023 dos serviços de pagadores digitais de saúde do Everest Group.

Sobre a LTIMindtree

A LTIMindtree é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que permite às empresas de todos os setores reimaginarem modelos de negócios, acelerarem a inovação e maximizarem o crescimento por meio de tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital de mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz amplo conhecimento na área e tecnologia para ajudar a impulsionar diferenciação competitiva superior, experiências do cliente e resultados de negócios em um mundo convergente. Com 82.000+ profissionais talentosos e empreendedores em mais de 30 países, a LTIMindtree - uma empresa do Grupo Larsen & Toubro - combina as forças aclamadas pelo setor da antiga Larsen and Toubro Infotech e da Mindtree para solucionar os desafios de negócios mais complexos e na entrega de transformação em escala. Para obter mais informações, visite https://www.ltimindtree.com/ .

