Comunicado do Business Wire :Inspire Brands

-- Foodtastic - Um franqueador com liderança em marcas de restaurante no Canadá, com mais de 1.100 restaurantes e US$ 1,1 bilhão em vendas.

Obcecado por tecnologia:

-- Aplicativo móvel líder da indústria e pedidos on-line habilitados por meio da integração de POS

-- Recompensas exclusivas através de programa de fidelidade internacional

Enquanto a marca Jimmy John's apenas inicia sua jornada global, a Inspire Brands não é novata quando se trata de expansão internacional. Como uma empresa de restaurantes de multimarcas com mais de 32.000 locais no mundo inteiro, incluindo o Arby's®, Baskin-Robbins®, Buffalo Wild Wings®, Dunkin'®, Jimmy John's® e SONIC®, a Inspire conta com uma presença internacional consolidada com mais de 9.900 instalações.

A expansão global da marca Jimmy John's contará com a plataforma extensível e compartilhada de serviços da Inspire e com sua equipe internacional, que tem vasta experiência em administração e operação de marcas no mundo inteiro.

Para saber mais sobre oportunidades de crescimento com a marca Jimmy John's e a Inspire, acesse inspirebrands.com/franchising/international/ .

Sobre a Inspire Brands

A Inspire Brands é uma empresa de restaurantes multimarcas cujo portfólio inclui mais de 32.000 locais Arby's, Baskin-Robbins, Buffalo Wild Wings, Dunkin', Jimmy John's e SONIC no mundo inteiro. A empresa foi fundada em 2018 e possui sede em Atlanta, Geórgia. Para mais informações, acesse InspireBrands.com .

Sobre o Jimmy John's

O Jimmy John's, fundado em 1983, é a maior marca própria de sanduíches para delivery nos Estados Unidos, com mais de 2.600 restaurantes em 48 estados. O Jimmy John's faz parte da família de restaurantes da Inspire Brands. Para mais informações, acesse JimmyJohns.com.

