Comunicado do Business Wire :HCL Group

HCL Group, um conglomerado mundial, e UpLink, a plataforma aberta de inovação do Fórum Econômico Mundial, anunciaram hoje os 10 principais empreendedores com foco na água que receberão um prêmio econômico no total de CHF 1,9 milhão como parte do desafio Zero Water Waste Challenge. O HCL Group se comprometeu a investir até US$ 15 milhões para impulsionar a inovação no setor da água doce durante cinco anos - até 2027. Em menos de um ano, o compromisso do HCL Group viu um retorno de 10 vezes sobre o seu investimento, já que o primeiro grupo de "aquaempreendedores" arrecadou coletivamente US$ 54,5 milhões após se unir ao Ecossistema de Inovação da UpLink.

L- Roshni Nadar Malhotra, Chairperson, HCLTech along with the two Aquapreneurs at World Economic Forum 2024 (Photo: Business Wire)