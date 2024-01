Comunicado do Business Wire :Citi Foundation

A Citi Foundation (a "Fundação") publicou hoje uma Solicitação para Apresentação de Propostas (RFP, Request for Proposals) para o seu mais recente Desafio Mundial de Inovação, um modelo de financiamento para ajudar a dimensionar o impacto de organizações sem fins lucrativos no mundo inteiro que lidam com algumas das questões mais urgentes da sociedade. O Desafio Mundial de Inovação 2024 concederá US$ 25 milhões coletivos em financiamento catalítico para 50 organizações comunitárias que trabalham de novas maneiras para lidar com moradores de rua. Insegurança habitacional é uma preocupação global, com as Nações Unidas calculando que cerca de 150 milhões de pessoas no mundo inteiro estão desabrigadas. O Citi e a Citi Foundation reconhecem que moradias seguras, acessíveis e estáveis são um contribuidor essencial para o bem-estar econômico e social de indivíduos, famílias e comunidades. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Hoje, a falta de moradia está aumentando em várias comunidades do mundo inteiro e se manifesta em diferentes maneiras - todas as quais exigem soluções únicas", disse Brandee McHale, presidente da Citi Foundation e chefe de Investimento e Desenvolvimento Comunitário do Citi. "Com o Desafio Mundial de Inovação deste ano, vamos distribuir capital filantrópico que ajudará a desbloquear e operacionalizar abordagens inovadoras para os sem-teto e catalisar mudanças mais duradouras nas vidas de pessoas em todo o mundo."

Este Desafio Mundial de Inovação mais recente se baseia no histórico de trabalho de longa data do Citi e da Citi Foundation em apoio à segurança habitacional, como evidenciado por: -- Por 13 anos consecutivos, o Citi foi reconhecido como principal credor de desenvolvimento habitacional acessível nos Estados Unidos ao permitir que desenvolvedores de habitações a preços acessíveis adquiram, construam, restaurem e refinanciem moradias multifamiliares a preços acessíveis em todo o país -- Entre 2020 e 2022, o Citi financiou e facilitou um total de US$ 30,2 bilhões para moradias acessíveis no mundo inteiro, incluindo projetos habitacionais acessíveis com certificações de construções sustentáveis ou verdes (green building), contribuindo para a sua meta de financiamento sustentável de US$ 1 trilhão -- O Citi Impact Fund fez investimentos de capital em start-ups inovadoras que trazem soluções habitacionais ao mercado, como a Pallet, PadSplit, Jetty e ICON -- Em 2021, o Citi anunciou um título de finanças sociais de US$ 1 bilhão que apoia desenvolvimentos com foco social, incluindo moradias acessíveis, em mercados emergentes no mundo inteiro -- Através de sua iniciativa Community Progress Makers nos Estados Unidos, a Citi Foundation apoiou o trabalho sem fins lucrativos para aumentar a acessibilidade à moradia acessível, espaços seguros para jovens em risco e muito mais

Play

"Como uma organização comprometida em solucionar a falta de moradia e a pobreza no Reino Unido, sabemos em primeira mão a importância de se idealizar soluções inovadoras a nível local", disse Lara McCullagh, diretora executiva no Big Issue Group. "Também reconhecemos o quão importante o financiamento catalítico - como esse que está sendo oferecido através do Desafio Mundial de Inovação - pode ser para organizações neste espaço, que trabalham em formas novas e ampliadas de apoiar indivíduos e famílias que vivem em situação de rua. Estamos ansiosos para ver a gama completa de soluções impactantes em todo o mundo que resultarão deste convite aberto." "Em anos recentes, o apoio da Citi Foundation à nossa organização ajudou no desenvolvimento de programas habitacionais sustentáveis, resultando em maior acesso a moradias justas para milhares de pessoas de baixa renda na Argentina", disse Nicolás Maggio, presidente e CEO na Fundación FOVISEE. "Estamos felizes de ver que o Desafio Mundial de Inovação 2024 está concentrado na questão de falta de moradia e que a Citi Foundation está comprometendo financiamento essencial para algumas das soluções mais inovadoras que as organizações sem fins lucrativos deste setor têm a oferecer." "O impacto do apoio da Citi Foundation vai além das doações - ele cria senso comunitário entre seus beneficiários para que possamos aprender uns com os outros e aumentar nosso impacto por meio da colaboração", disse Karen Haycox, CEO, Habitat for Humanity Nova York e Westchester,uma beneficiária do Community Progress Makers 2022-2023. "O nosso relacionamento com a Citi Foundation nos ajudou a trabalhar em parceria para lidar com o número crescente de indivíduos e famílias cujas oportunidades de acesso e construção de equidade são desestabilizadas pela insegurança habitacional . Estamos ansiosos para ver o impacto que este programa terá em trazer conscientização para um problema que afeta comunidades grandes e pequenas em todo o mundo."

O prazo final para organizações elegíveis se inscreverem é terça-feira,13 de fevereiro de 2024, às 12 h, horário de Nova York (hora do leste), e os beneficiários serão anunciados ainda este ano. Para mais informações sobre esta oportunidade, incluindo requisitos de elegibilidade e regiões geográficas alvo, acesse www.citifoundation.com/rfp. Citi Foundation A Citi Foundation trabalha para promover o progresso econômico e melhorar a vida de pessoas de comunidades de baixa renda ao redor do mundo. Investimos em esforços que aumentam a inclusão financeira, catalisam oportunidades de trabalho para os jovens e repensam abordagens para a construção de comunidades economicamente vibrantes. A abordagem "More than Philanthropy" da Citi Foundation utiliza a enorme expertise do Citi e de seus colaboradores para cumprir com a nossa missão e impulsionar liderança de pensamento e inovação. Para mais informações, acesse www.citifoundation.com.