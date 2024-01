Comunicado do Business Wire :BYD

A BYD, fabricante líder mundial de veículos de energia nova, organizou o BYD Dream Day 2024 em sua sede global em Shenzhen. Esse evento marca a revelação da estratégia da BYD de Inteligência Integrada de Veículos, juntamente com o lançamento da Arquitetura XUANJI, estabelecendo um novo rumo no desenvolvimento de veículos inteligentes de energia nova. Além disso, a BYD anunciou seu plano de construir locais de test drive profissionais todo-terreno, anunciando uma nova era para a cultura automotiva chinesa no cenário de novas energias.

Wang Chuanfu, presidente do Conselho de Administração e presidente da BYD, declarou no evento que "a Inteligência Veicular Integrada está definida para orientar a direção futura da inteligência veicular e para acelerar a transformação da indústria automotiva".

A Arquitetura XUANJI é uma arquitetura veicular inteligente que serve como o cérebro e rede neural do veículo, possibilitando uma integração eficiente de eletrificação e inteligência. Esse sistema percebe de forma contínua as mudanças no ambiente interno e externo do veículo em tempo real. Ela consolida informações em nível de milissegundos e as envia de volta ao "cérebro" central para tomada de decisões rápidas. Esse sistema ajusta rapidamente o estado do veículo, aumentando significativamente a segurança e o conforto ao dirigir.

Durante o BYD Dream Day 2024, uma extensa experiência em inteligência foi destaque, apresentando os recursos inteligentes de ponta da BYD. A exposição proporcionou uma visão abrangente de várias inovações de inteligência, como a oportunidade de testar o DENZA N7 equipado com NOA (Navigate on Autopilot), manusear o YANGWANG U8 com Sistema de Aeronave Não Tripulada (UAS) montado no veículo, testar o carro conceito e?, estacionamento e sistemas de entrada inteligentes, entre outros. Essa variedade de funcionalidades mostrou brilhantemente a profundidade e amplitude da tecnologia inteligente da BYD.

No que diz respeito à direção inteligente, com mais de 4.000 engenheiros dedicados ao campo, a BYD lidera na China em implementação de direção inteligente de nível L2 e é a primeira marca automotiva a receber a licença de teste de nível L3. No futuro, a BYD visa reduzir ainda mais as barreiras para a Direção Inteligente, oferecendo tecnologias mais avançadas a custos competitivos para acelerar sua adoção no mercado global.

Notavelmente, em parceria com a DJI, a BYD criou o primeiro UAS integrado a veículos do mundo, inaugurando um compartimento de drone automotivo integrado. Essa inovação apresenta armazenamento inteligente, troca automática de bateria e gerenciamento de carregamento, possibilitando decolagem e aterrissagem com um clique. Também suporta transmissão de imagem em alta definição, alta taxa de quadros e baixa latência, garantindo que vistas aéreas deslumbrantes possam aprimorar sua experiência de viagem.

Sobre a BYD

A BYD é uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Fundada em 1995 como fabricante de baterias recarregáveis, a BYD agora possui um escopo de negócios diversificado que abrange automóveis, transporte ferroviário, novas energias e eletrônicos, com mais de 30 parques industriais na China, Estados Unidos, Canadá, Japão, Brasil, Hungria e Índia. Da geração e o armazenamento de energia as suas aplicações, a BYD se dedica a fornecer soluções de energia com emissão zero que reduzem a dependência global de combustíveis fósseis. Sua nova pegada de veículos de energia agora abrange 6 continentes, mais de 70 países e regiões, e mais de 400 cidades. Listada nas Bolsas de Valores de Hong Kong e Shenzhen, a empresa é conhecida por ser uma empresa da Fortune Global 500 que fornece inovações em busca de um mundo mais verde.

Sobre a BYD Auto

Fundada em 2003, a BYD Auto é a subsidiária automotiva da BYD, uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Com o objetivo de acelerar a transição verde do setor de transporte mundial, a BYD Auto se concentra no desenvolvimento de veículos elétricos e híbridos plug-in. A empresa domina as principais tecnologias de toda a cadeia industrial de veículos de nova energia, como baterias, motores elétricos e controladores eletrônicos. Nos últimos anos, ela testemunhou avanços importantes, incluindo a bateria Blade, a tecnologia super-híbrida DM-i, a e-Platform 3.0, a tecnologia CTB, a plataforma e?, o sistema de controle inteligente de carroceria DiSus e o sistema super-híbrido DMO. A empresa é a primeira montadora do mundo a interromper a produção de veículos movidos a combustíveis fósseis no turno VE e permaneceu no topo das vendas de veículos de nova energia de passageiros na China por 10 anos consecutivos.

