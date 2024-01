Cochonilha-branca, o inseto voraz que ameaça cultivos de banana no Equador

As árvores de Guayaquil, uma das cidades mais violentas da América Latina, estão desfolhadas e murchas em alguns de seus poucos parques, oásis disputados pela população. A culpa é da cochonilha-branca, um inseto que devora espécies endêmicas e ameaça inclusive os cultivos de banana, da qual o Equador é o principal exportador mundial. Árvores-da-chuva, corticeiras, paus-ferro - chaves para o controle da erosão do solo - são alguns exemplares afetados por este inseto parasita esbranquiçado, que se encrusta entre os galhos como flocos de neve. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine John García, natural de Guayaquil, lembra que até 2019 podia desfrutar da sombra natural enquanto caminhava pelo jardim da cidadela Kennedy, no norte de Guayaquil.

"Agora, é um parque morto. Aqui havia vida silvestre, aves, muitas iguanas", conta à AFP este fotógrafo de 61 anos sob o sol inclemente desta cidade portuária equatoriana. Segundo a Prefeitura, a cochonilha (Maconillicoccus hibiscus) "atacou na Colômbia há dez anos" e "em 2023 foi muito evidente no nosso país". Sua expansão foi extremamente difícil de controlar durante a pandemia por causa da covid-19 e do confinamento em 2020. O núcleo comercial do Equador é uma metrópole mergulhada na violência do narcotráfico, e as poucas áreas verdes são muito apreciadas como espaço de lazer para seus 2,7 milhões de habitantes.

Play

Alarmadas, as autoridades locais e associações de moradores trabalham para tentar conter a praga, que também ataca bananeiras, mangueiras e cacaueiros, segundo especialistas. Um grupo de mulheres se reúne para limpar e tratar a vegetação afetada. Participam cerca de dez, capacitadas pela Universidade de Especialidades Espíritu Santo (UEES) para implementar ações sem produtos químicos contra a cochonilha.

Primeiro, elas identificam as árvores infectadas e depois as submetem a endoterapia, que consiste em injetar no tronco inseticidas sistêmicos que penetram em todos os seus tecidos. Elas trabalham há mais de 30 anos com o cuidado ambiental e usam métodos naturais para "não matar os animais, cuidar do meio ambiente" e proteger sua própria vida, conta María Fernanda Baquerizo, representante do Clube e Jardinagem da urbanização Castelago, na área nobre de Sambodondón, vizinha a Guayaquil. A cochonilha provoca um efeito em cascata que atinge os ecossistemas ao redor, constata o fotógrafo García.