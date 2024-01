China pede 'moderação' após ataque aéreo iraniano no Paquistão

China instou nesta quarta-feira (17) Paquistão e Irã a agirem com "moderação", depois que Islamabad acusou Teerã de efetuar um bombardeio aéreo contra seu território, que deixou duas crianças mortas.

"Pedimos a ambas as partes que ajam com moderação, evitem ações que levem a uma escalada de tensões e trabalhem juntos para manter a paz e a estabilidade", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning.

Irã e Paquistão são aliados da China e membros da Organização de Cooperação de Xangai.