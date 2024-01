Celta elimina Valencia e vai às quartas de final da Copa do Rei

O Valencia, oito vezes campeão da Copa do Rei, foi eliminado nas oitavas de final do torneio ao perder em casa por 3 a 1 para o Celta de Vigo, que conseguiu assim a classificação para a próxima fase nesta quarta-feira (17).

Num jogo único disputado no Mestalla, estádio do Valencia, foi o Celta quem começou de forma mais eficaz, desferindo dois golpes no início da partida com os gols do americano Luca de la Torre (aos 12 minutos) e do grego Anastasios Douvikas (17' de pênalti).

Aos 28 minutos, Pepelu marcou para o Valencia, também de penalidade máxima, mas Douvikas voltou a balançar a rede dando tranquilidade aos galegos aos 79 minutos com uma cabeçada certeira após um passe de Luca de la Torre.