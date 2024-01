Catar vence Tajiquistão e é primeiro classificado às oitavas da Copa da Ásia

A Copa da Ásia já tem seu primeiro classificado para as oitavas de final: o Catar, seleção anfitriã e atual campeã do torneio, que passou de fase ao derrotar o estreante Tajiquistão por 1 a 0 nesta quarta-feira (17), na segunda rodada do Grupo A.

O autor do único gol da partida foi o atacante Akram Afif (17'), que já tinha marcado duas vezes na vitória da seleção catari sobre o Líbano por 3 a 0, no jogo de abertura do torneio, na última sexta-feira.

O Tajiquistão terminou o duelo com dez jogadores em campo, após a expulsão do meia Amadoni Kamolov (79').