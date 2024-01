'Caímos muito baixo', diz chanceler equatoriana em Davos

A ministra das Relações Exteriores do Equador, Gabriela Sommerfeld, afirmou nesta quarta-feira (17) no Fórum Econômico Mundial em Davos que o país caiu "muito baixo", devido à atual situação de insegurança causada pela violência do crime organizado.

Cerca de 20 organizações semeiam o terror no Equador e seu poder de dentro das prisões, em represália às políticas de linha-dura do governo para enfrentar esses grupos, em um país que até poucos anos atrás considerado tranquilo.

"O país ficou paralisado pelo medo e pela falta de oportunidade. Caímos muito baixo", disse a chanceler, que tentava explicar a um grupo de líderes políticos e empresariais a origem da onda violenta que deixou 19 mortos no país.