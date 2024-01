Biden discute ajuda à Ucrânia com líderes do Congresso dos EUA

Isso acontece no momento em que a ajuda militar vital de Washington para a luta da Ucrânia contra a invasão russa se esgotou.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu, nesta quarta-feira (17), na Casa Branca, os líderes do Congresso para impulsionar uma nova ajuda à Ucrânia, enquanto os republicanos insistem em que, antes, eles devem obter importantes concessões em política migratória.

Biden fez do apoio à Ucrânia após a invasão de fevereiro de 2022 um pilar fundamental de sua política externa e tentou utilizar isso para melhorar suas credenciais de líder mundial em sua tentativa de ser reeleito em novembro.

Seu provável adversário, Donald Trump, lidera os movimentos republicanos linha-dura para colocar a imigração ilegal através da fronteira com o México no centro do debate eleitoral, e utilizar a Ucrânia como alavanca para forçar a mudança.

"Vou dizer ao presidente o que estou dizendo a todos vocês, o que dissemos ao povo americano: fronteira, fronteira, fronteira", declarou o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, aos jornalistas antes da reunião, segundo a imprensa americana.

Johnson disse que seu partido sequer falaria de Ucrânia sem que houvesse concessões em matéria de imigração, o que evidencia as profundas divisões partidárias que polarizam a política americana antes das eleições.

O presidente da Câmara não tem quase nenhuma margem de manobra, já que os republicanos apenas contam com uma pequena vantagem na Casa, o que dá à ala de extrema direita o controle da política do partido.

Contudo, há sinais de otimismo no Senado, onde os democratas são maioria.