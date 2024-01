Biden alerta republicanos do Congresso sobre perigo de bloqueio de ajuda à Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou nesta quarta-feira (17) os republicanos que bloquear a ajuda militar americana para a Ucrânia ameaça o "mundo livre", após as conversas com os líderes do Congresso na Casa Branca não alcançarem progresso significativo.

Os republicanos bloqueiam a solicitação do democrata Biden para a liberação de um grande pacote de segurança nacional que inclui US$ 60 bilhões (R$ 296 bilhões) em ajuda para a Ucrânia, assistência para seu aliado Israel e dinheiro para reforçar a segurança na fronteira entre os Estados Unidos e o México.

Isso ocorre em um momento em que a ajuda militar crucial de Washington para a luta da Ucrânia contra a invasão russa se esgotou.