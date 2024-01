Assistente do Golden State Warriors, Dejan Milojevic morre após sofrer infarto

O auxiliar técnico do Golden State Warriors, o sérvio Dejan Milojevic, morreu aos 46 anos depois de sofrer uma parada cardíaca durante um jantar da franquia em Salt Lake City, informou a equipe nesta quarta-feira (17).

Os Warriors disseram que "apesar dos esforços para salvar sua vida", ele morreu na manhã desta quarta, após desmaiar na noite de terça no jantar privado em Utah, onde os Warriors deveriam jogar contra o Utah Jazz na noite desta quarta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estamos absolutamente arrasados com a morte repentina de Dejan", disse o técnico do Warriors, Steve Kerr. "Este é um golpe chocante e trágico para todos os associados aos Warriors e um momento difícil para sua família, amigos e todos nós que tivemos o incrível prazer de trabalhar com ele".