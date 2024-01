André Villas-Boas anuncia candidatura à presidência do Porto

O português André Villas-Boas, ex-técnico do Chelsea e do Olympique de Marselha entre outros, lançou nesta quarta-feira (17) a sua candidatura à presidência do Porto, clube que também comandou e no qual venceu a Liga Europa em 2011, e terá como adversário Jorge Nuno Pinto da Costa, no cargo desde 1982.

"Sou candidato à presidência do Porto", anunciou Villas-Boas, de 46 anos. As eleições serão realizadas em abril.

O grande clube do norte de Portugal é presidido desde abril de 1982 por Pinto da Costa, de 86 anos, o grande arquiteto da hegemonia do clube nestas décadas diante de seus grandes rivais, Benfica e Sporting.