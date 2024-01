A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

Antartica (Chile) - Expedição do navio científico ARC Simon Bolivar da Marinha da Colômbia - (até 10 de Fevereiro 2024)

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Visita do chanceler chinês Wang Yi - 10H00 (até 19)

CHIAPA DE CORZO (México) - Grande Festa de Chiapas - (até 23)

EQUADOR - Equador declara estado de emergência após fuga de 'Fito' da prisão - (até 8 de Março)

BOGOTÁ (Colômbia) - Terceira rodada de negociações de paz entre governo e dissidentes das Farc - (até 18)

BUENOS AIRES (Argentina) - Parlamentares debatem 'projeto geral' de reformas econômicas do governo - (até 31)

BOGOTÁ (Colômbia) - Cessar-fogo entre dissidentes das Farc e governo da Colômbia é estendido - (até 15 de Julho)

(+) PANAMÁ (Panamá) - Seca no Canal do Panamá restringe número de navios na rota e passagem do El Niño pode agravar a situação - (até 31 de Dezembro)

Europa

DAVOS (Suíça) - Reunião anual do Fórum Econômico Mundial - (até 19)

FRANKFURT (Alemanha) - Banco Central Europeu publica minutas de sua reunião de política monetária - 10H30

ISTAMBUL (Turquia) - 60ª sessão do Painel Intergovernamental sobre a Mudança Climática (IPCC) - (até 19)

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - Jimmy Lai e Apple Daily em julgamento sob a lei de segurança nacional - (até 19 de Janeiro 2024)

África

ABIDJAN (Costa do Marfim) - Visita do chefe da diplomacia chinesa Wang Yi -

SEXTA-FEIRA, 19 DE JANEIRO DE 2024

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Presidente da Colômbia se reúne com o papa Francisco - 10H00

PARIS (França) - Paris Fashion Week: Moda Masculina - desfile da Dior Homme - 11H00

PARIS (França) - Paris Fashion Week: Moda Masculina - desfile da Kenzo - 17H00

SÁBADO, 20 DE JANEIRO DE 2024

Europa

PARIS (França) - Paris Fashion Week: Moda Masculina - desfile da Hermès - 12H00

PARIS (França) - Paris Fashion Week: Moda Masculina - desfile da Valentino - 15H00

PARIS (França) - Paris Fashion Week: Moda Masculina - desfile da Balmain Homme - 17H00

DOMINGO, 21 DE JANEIRO DE 2024

América

LIMA (Peru) - Ministros andinos fazem reunião sobre crimes transnacionais - 19H00

Europa

GORKI (Rússia) - 100º aniversário da morte do líder soviético Vladimir Illich Lenin -

SEGUNDA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2024

América

(+) COCHABAMBA (Bolívia) - Produtores de coca protestam contra decisão que inabilitou Evo Morales às eleições - 14H00 (até 23)

Europa

PARIS (França) - Paris Fashion Week: Alta-costura - (até 25)

PARIS (França) - Paris Fashion Week: Alta Costura - desfile da Christian Dior - 11H00

TERÇA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2024

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza e região - 13H00

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Revelação dos indicados ao 96º Oscar -

Europa

FRANKFURT (Alemanha) - BCE: pesquisa trimestral sobre a distribuição de crédito na zona euro - 07H00

PARIS (França) - Paris Fashion Week: Alta Costura - desfile da Chanel - 07H00

PARIS (França) - Paris Fashion Week: Alta Costura - desfile da Giorgio Armani - 16H00

QUARTA-FEIRA, 24 DE JANEIRO DE 2024

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Educação -

América

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Sindicato CGT convoca greve nacional contra medidas do governo do presidente Javier Milei -

(+) CUPERTINO (Estados Unidos) - 40 anos do lançamento do primeiro computador Macintosh pela Apple -

Europa

(+) PARIS (França) - Paris Fashion Week: Alta costura - desfile de Jean Paul Gaultier show - 11H00