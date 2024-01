'Whiplash' é considerado o melhor filme de todos os tempos em Sundance

O intenso drama sobre um estudante de percussão e seu professor abusivo foi considerado o melhor entre cerca de 4.000 produções que estrearam na história do festival em Utah, Estados Unidos, de acordo com uma pesquisa revelada nesta terça-feira (16).

"Whiplash: Em busca da perfeição", de Damien Chazelle, foi escolhido como o melhor filme de todos os que estrearam até agora em Sundance, de acordo com uma pesquisa do festival de cinema independente que se prepara para celebrar seu 40º aniversário esta semana.

"Pequena Miss Sunshine" (2006), de Jonathan Dayton e Valerie Faris, e "Amnésia" (2000), de Christopher Nolan, completam os cinco melhores.

Cofundado por Robert Redford e realizado em um ambiente de temperaturas abaixo de zero e a uma altitude de 2.150 metros, Sundance é um cenário crucial onde vários cineastas renomados lançaram suas carreiras na indústria.

"Whiplash", que abriu a edição do festival em 2014 e ganhou os principais prêmios do público e do júri, continuou sua temporada com três Oscars, incluindo melhor ator coadjuvante para J.K. Simmons.

Chazelle se tornou o mais jovem vencedor do Oscar de Melhor Diretor em 2016 com seu próximo filme, o musical "La La Land: Cantando Estações", uma ode a Hollywood.

O festival de cinema de Sundance de 2024 será realizado de quinta-feira até 28 de janeiro em Park City e Salt Lake City, em Utah, e alguns filmes estarão disponíveis online nos Estados Unidos em seu último fim de semana.

Algumas das estrelas que estarão presentes para promover seus filmes incluem Kristen Stewart, Steven Yeun, Jesse Eisenberg, Kieran Culkin e Saoirse Ronan.